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Super-Auge im All: Das Webb-Teleskop
Seit Anfang 2022 ist das neue hoch empfindliche "James-Webb-Weltraumteleskop" im All und richtet sein scharfes Auge auf unbekannte Räume und Objekte.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.08.2028
Das Gerät soll Aufschluss geben über die Entstehung unseres Universums, von Planeten und Sternen, aber auch über die Existenz von erdähnlichen Planeten. Nadine Zeller spricht mit Dr. Oliver Krause, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.