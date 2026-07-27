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Wissen

So sieht die zeitgemäße Schule aus

Die Welt hat sich rapide gewandelt, die Schule eher nicht. Sie macht so weiter wie die letzten Jahrzehnte: Sie sortiert die Schüler nach der Grundschule und legt so früh Bildungswege fest.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 25.11.2028

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Das Sendungslogo der Sendung "Science Talk"

Science Talk

Sie benachteiligt Kinder aus Migrantenfamilien, und das individuelle Lernen bleibt oftmals eine Vision. Wie lässt sich das ändern? Der Moderator Ralf Caspary spricht mit dem Lehrer und Netzaktivisten Bob Blume.

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