Wissen
So sieht die zeitgemäße Schule aus
Die Welt hat sich rapide gewandelt, die Schule eher nicht. Sie macht so weiter wie die letzten Jahrzehnte: Sie sortiert die Schüler nach der Grundschule und legt so früh Bildungswege fest.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.11.2028
Sie benachteiligt Kinder aus Migrantenfamilien, und das individuelle Lernen bleibt oftmals eine Vision. Wie lässt sich das ändern? Der Moderator Ralf Caspary spricht mit dem Lehrer und Netzaktivisten Bob Blume.