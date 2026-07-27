Wissen
Hilfe für krebskranke Kinder
Der Kinderarzt und Molekularbiologe Stefan M. Pfister ist Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg und Professor für Kinderonkologie.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.11.2028
Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen erforscht und entwickelt er neue Diagnose- und Therapieverfahren bei kindlichen Hirntumoren. Im "Science Talk" spricht Jochen Steiner mit Stefan M. Pfister.