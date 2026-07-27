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Grenzen des Messbaren – Faszinierende Experimente mit Neutrinos

Neutrinos sind faszinierend: In jeder Sekunde durchdringen uns Milliarden dieser Teilchen, die nur extrem selten mit anderer Materie wechselwirken.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.03.2028

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Das Sendungslogo der Sendung "Science Talk"

Science Talk

Ilyas Buss im "Science Talk" mit Professorin Kathrin Valerius vom Institut für Experimentelle Teilchenphysik am Karlsruher Institut für Technologie.

Sie stammen vor allem aus der Sonne, werden aber auch in Sternenexplosionen erzeugt. Neutrinos besitzen eine kaum messbare Masse: Man weiß nicht, wie groß diese ist. Das "Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment", kurz KATRIN, bringt Licht ins Dunkel.

Ilyas Buss im "Science Talk" mit Professorin Kathrin Valerius vom Institut für Experimentelle Teilchenphysik am Karlsruher Institut für Technologie.

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