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Die Genschere – Revolution in der Medizin?

Die moderne Genschere der CRISPR/Cas-Methode eröffnet neue Therapiewege. Mit ihr ist es möglich, die genetische Information eines Organismus zu verändern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 27.04.2030

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Das Sendungslogo der Sendung "Science Talk"

Science Talk

Das hat weitereichende Konsequenzen gerade bei der Therapie genetisch bedingter Erkrankungen. Christine Langer spricht mit Professor Toni Cathomen von der Universität Freiburg über das Thema "Die Genschere - Revolution in der Medizin?".

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