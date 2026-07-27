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Sprengmeister und Sklavenhalter - Die Welt der Ameisen
Ameisen verfügen über ein ausgeklügeltes System, ihr Volk zu organisieren. Sie setzen auf Arbeitsteilung und stellen das Leben des Individuums ganz in den Dienst der Kolonie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.03.2030
Da kann es vorkommen, dass sich bestimmte Arten selbst in die Luft sprengen, um ihr Volk vor Eindringlingen zu verteidigen. Andere erobern artfremde Nester, um sich Sklaven für das eigene Nest zu holen.
Benedikt Lawen spricht im "Science Talk" mit der Ameisenforscherin Professorin Susanne Foitzik von der Universität Mainz.