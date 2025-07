Martin Hetzer: "Ich bin leidenschaftlich Forscher"

Martin Hetzer, Molekularbiologe und Altersforscher, hat lange Jahre am Salk Institute for Biological Studies, in Kalifornien in den USA geforscht. Seit dem Vorjahr leitet er das ISTA, das Institute of Science and Technology Austria bei Wien. Als Manager von derzeit knapp 80 internationalen Spitzenforschern und naturwissenschaftlichen Forschungsgruppen will er deren Zahl in den nächsten Jahren verdoppeln, das ISTA international weiter voranbringen, aber auch den Wert von Grundlagenforschung in der Öffentlichkeit verständlicher machen.