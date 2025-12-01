Wissen
Reto Knutti: Der Klimawandel ist keine Theorie mehr
Im Schweizer Blatten zeigt der Felssturz die zerstörerische Kraft des Klimawandels. Reto Knutti weiß, wie schnell sich die Situation verändert und warum entschlossenes Handeln jetzt unerlässlich ist. Ingolf Baur hat den Klimaforscher für ein Science Date getroffen.
Warnung vor den dramatischen Folgen des Klimawandels
Für Reto Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich, ist der Klimawandel längst keine abstrakte Theorie mehr. Naturkatastrophen wie Felsstürze und das Schmelzen von Gletschern verdeutlichen, wie schnell sich die Lebensbedingungen vieler Menschen verändern. Dörfer verschwinden, Existenzen sind bedroht – der Wandel ist längst Realität.
Klimawandel als soziale Krise
Für den Klimaforscher Reto Knutti ist der Klimawandel nicht nur eine physikalische Herausforderung, sondern vor allem eine soziale Krise. Die Veränderungen passieren schneller als erwartet, während politische Maßnahmen und kollektive Bereitschaft oft fehlen. Ohne rasche Anpassung wird es schwierig, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen.
Reto Knutti setzt auf Innovation und Technologie, um den Klimawandel zu bekämpfen. Er glaubt nicht, dass Verzicht die Lösung ist. Vielmehr sollten nachhaltige Lösungen und hochwertige Produkte entwickelt werden. Nur durch technologische Fortschritte und politische Zusammenarbeit kann der Klimawandel wirkungsvoll aufgehalten werden.
Ingolf Baur hat den Klimaforscher für ein Scince Date im Schweizer Blatten getroffen.