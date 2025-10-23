Wissen
Claudia Kemfert: So retten wir Klima, Energie und Verkehr
Im Science Date erzählt Claudia Kemfert, wie Tempolimit, Verkehrssicherheit und Einsparungen von bis zu fünf Millionen Tonnen CO2 pro Jahr kleine Maßnahmen mit großer Wirkung für die Energiewende sind.
Klimaneutral - das schaffen wir!
Claudia Kemfert: "Ich denke, langfristig ist die Energiewende nicht aufzuhalten. Die Wirtschaftswissenschaftlerin bewertet die volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels und des Klimaschutzes. Kemfert warnt vor zu großer Abhängigkeit von fossiler Energie: Ressourcenknappheit und Klimawandel seien die größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts."
Wie berät Claudia Kemfert die Bundesregierung?
NANO Moderatorin Yve Fehring trifft Claudia Kemfert zu einem Im Science Date. Die Wirtschaftswissenschaftlerin, erklärt, wie sie im Sachverständigenrat Umweltgutachten erstellt. Klimaschutz sei keine Partei‑Sache, sondern eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft – sozial und gerecht umzusetzen.
Welche Schritte treiben die Energiewende wirklich voran?
Claudia Kemfert setzt auf 9‑Euro-Ticket, starken ÖPNV und energetische Gebäudesanierung. Tempolimits und Forschung zur Energiewende sind für sie Schlüsselmaßnahmen. Klimaschutz heißt Zukunft investieren – ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll.
Wie meistert Claudia Kemfert Kritik und Gegenwind?
Anfeindungen gegen Wissenschaft, vor allem gegen Frauen, kennt sie aus Social Media und Öffentlichkeit. Für Kemfert ist Gegenwind motivierend. Sie korrigiert Faktenfehler zu E-Fuels, Atomkraft und zeigt klar: Wissenschaft bleibt sachlich, nicht populistisch.