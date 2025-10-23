Wissen
Antje Boetius über Tiefsee, Klima & Hoffnung durch Ozeanschutz
Die Meeresbiologin erzählt im Science Date von der Tiefsee, faszinierenden Lebewesen und Mikroorganismen, die das Klima schützen. Sie berichtet von Polarstern-Tauchgängen, ihrer neuen Forschung in Kalifornien und der Hoffnung durch Ozeanschutz.
bis 01.09.2030
Die Meere sind zentral für unser Erdklima
Sie gilt als Deutschlands bekannteste Meeresbiologin und eine der einflussreichsten Wissenschaftlerinnen weltweit. Seit mehr als 30 Jahren erforscht Prof. Dr. Antje Boetius die Tiefen der Meere und die Polarregionen und beteiligte sich an rund 50 Expeditionen auf internationalen Forschungsschiffen. Der Einfluss der Ozeane auf das Klima und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme der Meere und Polarregionen sind zentrale Themen ihrer Arbeit. Als wissenschaftliche Direktorin hat die Tiefsee- und Polarforscherin das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich geprägt.
Tiefsee erleben
Im Science Date besucht Yve Fehring die Meeresbiologing Antje Boetius auf der Polarstern, einem deutschen Forschungsschiff für Polar- und Meeresforschung. Anje Boetius erzählt von Tauchfahrten mit der Kapsel, leuchtenden Quallen, Oktopoden und geheimnisvollen Lebewesen der Tiefsee.
Mikroben, die die Erde retten
Antje Boetius berichtet von Mikroorganismen im Meeresboden, die Methan binden und damit das Klima stabilisieren. Diese winzigen Lebewesen sorgen dafür, dass große Mengen Treibhausgas nicht freigesetzt werden und das Ökosystem funktioniert.
Forschung, Abenteuer und neue Ziele
Antje Boetius spricht über ihre Zeit auf der Polarstern und den Wechsel ans Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien. Neue Technologien, Robotik und Polarforschung erwarten sie, während sie weiterhin die Dynamik der Meere erforscht.