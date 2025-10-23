Sie gilt als Deutschlands bekannteste Meeresbiologin und eine der einflussreichsten Wissenschaftlerinnen weltweit. Seit mehr als 30 Jahren erforscht Prof. Dr. Antje Boetius die Tiefen der Meere und die Polarregionen und beteiligte sich an rund 50 Expeditionen auf internationalen Forschungsschiffen. Der Einfluss der Ozeane auf das Klima und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme der Meere und Polarregionen sind zentrale Themen ihrer Arbeit. Als wissenschaftliche Direktorin hat die Tiefsee- und Polarforscherin das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich geprägt.