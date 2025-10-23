Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. Science Dates
  4. Antje Boetius über das verborgene Leben unter Eis und Meer

Wissen

Antje Boetius über Tiefsee, Klima & Hoffnung durch Ozeanschutz

Die Meeresbiologin erzählt im Science Date von der Tiefsee, faszinierenden Lebewesen und Mikroorganismen, die das Klima schützen. Sie berichtet von Polarstern-Tauchgängen, ihrer neuen Forschung in Kalifornien und der Hoffnung durch Ozeanschutz.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 01.09.2030

Mehr

nano Science Dates Sendungstypical

Science Dates - Kluge Köpfe der Wissenschaft

Die Meere sind zentral für unser Erdklima

Sie gilt als Deutschlands bekannteste Meeresbiologin und eine der einflussreichsten Wissenschaftlerinnen weltweit. Seit mehr als 30 Jahren erforscht Prof. Dr. Antje Boetius die Tiefen der Meere und die Polarregionen und beteiligte sich an rund 50 Expeditionen auf internationalen Forschungsschiffen. Der Einfluss der Ozeane auf das Klima und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme der Meere und Polarregionen sind zentrale Themen ihrer Arbeit. Als wissenschaftliche Direktorin hat die Tiefsee- und Polarforscherin das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich geprägt.

Tiefsee erleben


Im Science Date besucht Yve Fehring die Meeresbiologing Antje Boetius auf der Polarstern, einem deutschen Forschungsschiff für Polar- und Meeresforschung. Anje Boetius erzählt von Tauchfahrten mit der Kapsel, leuchtenden Quallen, Oktopoden und geheimnisvollen Lebewesen der Tiefsee.

Mikroben, die die Erde retten

Antje Boetius berichtet von Mikroorganismen im Meeresboden, die Methan binden und damit das Klima stabilisieren. Diese winzigen Lebewesen sorgen dafür, dass große Mengen Treibhausgas nicht freigesetzt werden und das Ökosystem funktioniert.

Forschung, Abenteuer und neue Ziele

Antje Boetius spricht über ihre Zeit auf der Polarstern und den Wechsel ans Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien. Neue Technologien, Robotik und Polarforschung erwarten sie, während sie weiterhin die Dynamik der Meere erforscht.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.