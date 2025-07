Fabian Theis: "Meine Vision ist, dass ich KI breit zugänglich machen möchte"

"Ich forsche am Helmholtz München und an der TU München zu KI in der Biomedizin", sagt er Fabian Theis selbst bescheiden über seine Arbeit. Tatsächlich leitet der studierte Mathematiker und Bioinformatiker nicht nur einen Lehrstuhl an der TU München, sondern auch noch das Computational Health Center am Helmholtz Campus in München und ist zudem Direktor des Instituts für Computational Biology, dem bislang größten Forschungsbereich in Europa für KI in der Biomedizin.