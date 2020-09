Was ist eigentlich Utopia?

Moment! Wo, war diese Insel jetzt noch mal genau?! Da muss ich hin! Aber genau da geht es los. Was wäre denn, wenn wir in so einem Utopia einfallen würden? Es wäre wahrscheinlich vergleichbar mit dem Verhalten, das man jedes Jahr in „All Inclusive“ Clubs an den Tag legt. Jeder frisst sich voll, steckt alle Gratisduschgels ein, lässt sich volllaufen... Und nach drei Tagen kloppt man sich an den Pool-Liegen darum, wer denn als erster sein Handtuch da hingelegt hat! Oder wie der beliebteste Rollstuhlfahrer der Welt, Stephen „Hawking bemerkte: „Die Utopie ist aufgrund menschlichen Versagens nicht ausführbar,“ ...denn sie stellt einfach zu hohe Anforderungen! Klar, wer schon seine Steuererklärung nicht rechtzeitig fertig bekommt, wie soll er dann eine Gesellschaft frei von Gesellschaftlichen Makeln schaffen können!? Wir Menschen stehen uns leider selbst im Weg!