„Guten tach! Ich hätte gern nen Meter Physik!“ Nein! Metaphysik bedeutet so viel wie „über dem Weltlichen“ genauer „hinter dem physischen“ eigentlich. Was? Bittet man Woody Allen um Antwort, sagt er: „Bei der Metaphysik-Prüfung in der Schule habe ich geschummelt – ich versetzte mich in die Seele meines Tischnachbarn.“ Die Frage nach der Metaphysik ist die maßlose Frage nach dem ewigen, Grundlosen, in sich selbst ruhenden, nach dem wahren Sein des Seienden, dem Absoluten.