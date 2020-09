Was ist eigentlich Glaube?

Ein paar Jahrhunderte bereitete Immanuel Kant diesem Spuk ein Ende. Und zwar mit einer einfachen Argumentation: Wie kann ein Mensch, der zum Spaß in Fahrstühle furzt, kleine Kinder von Tieren isst und mit Flugzeugen in Hochhäuser fliegt, eigentlich überhaupt eine Vorstellung von einem vollkommenen Wesen haben? Naja, er hat es damals etwas anders ausgedrückt... aber was er meint, sollte klar sein. Ist Gott also doch zu „unvorstellbar“, als dass er sich beweisen ließe?