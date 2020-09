Was ist eigentlich Freiheit?

Grundsätzlich lässt sie sich in zwei Lager unterteilen: Die negative... und die positive Freiheit. Positive Freiheit? Ist das nicht ein bisschen doppelt gemoppelt? Nein. Ein Pferd steht auf der Wiese und es gibt keinen Zaun. Das ist negative Freiheit: die Abwesenheit von Zwängen oder Einschränkungen. Es stehen ihm in alle Richtungen alle Möglichkeiten offen. Galoppieren, Gras fressen, in der Sonne rumlümmeln, oder einfach nen dicken Haufen Pferdeäpfel absetzen. Aber erst, wenn unser Pferd eine von den Möglichkeiten in die Tat umsetzt, sprechen wir von „positiver Freiheit“. Also ein Zustand, in dem man diese Möglichkeiten auch nutzt.