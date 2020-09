Was ist eigentlich Ethik?

Ist Ethik so etwas wie unsere moralische Serienausstattung, ein eingebauter Kompass der uns zeigt wo Richtig oder Falsch liegen. Braucht man dann kein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Umwelt zu haben, wenn man sich genau nach dem Zeiger bewegt? Doch ganz so reibungslos ließ sich das bis hier und heute nicht umsetzten. Woher kommen dann Kriege, die Kreuzzüge der Holocaust oder das Ozonloch, wenn der Mensch von Grund an gut und selbstlos handeln müsste, ist er vielleicht doch nur ein hochgezüchtetes Tier? Und wieso handeln wir eigentlich so wie wir handeln, liegt es in unseren Genen oder hat gar Gottes Wille einen Einfluss auf unser Tun?