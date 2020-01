Was ist eigentlich Existentialismus?

Aber das kann ja auch Gutes haben! Wenn es keinen Masterplan gibt, kann man selber einen schmieden. So sah es auch ein anderer Franzose, Jean Paul Sartre war sein Name. Er stellte diese „Sinnfrage nach dem Sein“ und machte aus ihr auch gleich eine eigene philosophische Richtung. Den Existentialismus! In seinem Mittelpunkt steht der existente Mensch. (In all seinen Zuständen – ob verliebt, ängstlich oder wütend), der sich als frei und selbst bestimmt erkennt. Na endlich sagt es mal einer! Wir sind frei! Wir können tun und lassen was wir wollen, denn wir definieren uns nur über unser Handeln. Weil wir einfach existieren, gibt es kein Schema nach dem wir handeln müssen. Kein Gesetz, keinen Ehrenkodex und keine Etikette! Sondern wir selbst wählen das Thema unseres Lebens. Jeder wird also so, wie er sich selbst schafft. Der Existentialist glaubt, vollkommen alleine ohne Beistand durchs Leben ziehen zu müssen und hat nur die Aufgabe, mit sich im Reinen zu sein. Sind wie selber also der eigene Sinn unseres Leben? Quasi eine philosophische Form der Selbstbefriedigung?