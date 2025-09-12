Wissen
Doku: Unsere Haut - Wieviel Sonne ist gesund?
Im Sommer warnen viele Hautärzte vor Sonnenbränden und steigenden Hautkrebsraten. Reporterin Lena Ganschow geht auf Spurensuche: Fürchtet man die Sonne zu sehr?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.09.2025
- 18:15 - 19:00 Uhr
Gleichzeitig warnen Forschende auch vor der Gefahr durch Sonnenmangel, der das Risiko für alle anderen Krebsarten und Herzkreislauferkrankungen erhöhen soll. Wie passt das zusammen?
Hautkrebsrisiko steigt weltweit
Sich vor der Sonne zu schützen, gehört für die meisten Deutschen zur Routine, Sonnenbrand oder gar Hautkrebs will niemand riskieren. Denn die Statistiken scheinen es zu belegen: Das Hautkrebsrisiko steigt weltweit. Sonnenschirm, Sunblocker und UV-Kleidung sind also durchaus angebracht. Doch der komplette UV-Schutz könnte seinen Preis haben.
Vitamin-D-Mangel
Laut RKI sind mehr als 30 Prozent der Deutschen von Vitamin-D-Mangel betroffen. Mehr UV-Licht auf der Haut könnte da helfen. Neueste Forschungen geben Hinweise darauf, dass zu wenig Sonnenlicht die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und sogar verschiedenen Krebsarten begünstigen könnte.
Spurensuche
Reporterin Lena Ganschow macht sich auf die Suche nach Antworten. Ihre Spurensuche führt sie über den halben Globus, von Hautkliniken in Deutschland nach Australien, wo Hautkrebs fast schon eine Epidemie zu sein scheint, und weiter nach Schottland, wo Forschende neue Erkenntnisse zur Wirkung des Sonnenlichts gewonnen haben.