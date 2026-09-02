Wissen
Fit fürs Leben - So geht Schule richtig
Zukunftskompetenzen, Kreativität, Neugier, Empathie, Selbstständigkeit: Eric Mayer besucht innovative Schulen und zeigt, wie Lernen auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet.
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Die Schule der Zukunft vermittelt nicht nur Wissen. Sie macht junge Menschen neugierig, selbstständig und handlungsfähig in einer Welt voller Veränderungen
Eric Mayer untersucht für die zweite Folge der NANO Doku-Reihe „Next Level Schule“, wie moderne Schulen mit neuen Konzepten, starker Lehrer-Schüler-Beziehung und individueller Förderung den Weg für eine zukunftsfähige Bildung ebnen.
So sieht eine zukunftsfähige Schule aus
Moderne Vorzeigeprojekte zeigen, dass veraltete Muster aufgebrochen werden können. Statt Frontalunterricht in starren Klassen lernen Schülerinnen und Schüler hier altersübergreifend, eigenständig in Lernbüros und mit digitalen Materialpaketen auf Tablets. Begleitet von sogenannten „Lernbegleitern“ stehen die persönliche Entwicklung, Teamarbeit und das eigene Lerntempo im Vordergrund.
Welche Skills Kinder für die Zukunft brauchen
Laut Bildungsexpertin Silke Müller unterrichten wir Kinder heute oft in einem „System von gestern“ und verwalten nur noch Ruinen. Für eine komplexe Welt brauchen Schülerinnen und Schüler vor allem Kreativität, Neugier, Mut sowie die Fähigkeit, in echten Problemsituationen, die helfen Empathie und eigene Strategien zu entwickeln. Das Lösen realer Krisen schult sie optimal für das echte Leben.
Wie sich die Lehrerausbildung verändern muss
Gute Schule beginnt im Klassenraum und erfordert exzellent ausgebildete Lehrkräfte. In Jena zeigt das „Teacher Lab“ von Professor Alexander Gröschner, wie Lehramtsstudenten praxisnah geschult werden. Neben dem Fachwissen stehen hier Kommunikationsfähigkeiten, Beziehungsarbeit und kurze Instruktionen im Fokus, um auf die individuellen Bedürfnisse der Klasse einzugehen.
Wie das System echte Reformen ausbremst
Obwohl es viele gute Ansätze gibt, wird die Umsetzung durch bürokratische Hürden und föderalistische Strukturen mit 16 verschiedenen Lehrplänen oft erschwert. Bildungsforscher Olaf Köller und Politiker Christian Tischner fordern daher mehr Mut zur Veränderung, weniger Angst vor Schulgesetzen und einheitlichere Mindeststandards, um allen Kindern echte Zukunftschancen zu bieten.