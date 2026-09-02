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Fit im Kopf - so macht Lernen glücklich
Freilerner, Hirnforschung und moderne Schulkonzepte: Eric Mayer erklärt, wie Menschen erfolgreich lernen, wenn Neugier, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zusammenkommen.
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Erfolgreiches Lernen entsteht nicht durch möglichst viel Unterricht, sondern durch Motivation, Selbstständigkeit und sinnstiftende Erfahrungen
Eric Mayer checkt für die erste Folge der NANO Doku-Reihe Next Level Schule, warum das traditionelle Schulsystem Kinder oft ausbremst und Experten zeigen, wie gehirngerechtes Lernen gelingt und den Spaß am Lernen zurückbringt.
Wie erfolglos ist unser Schulsystem?
Frontalunterricht, starre Lehrpläne und Notendruck prägen den Alltag, erreichen die Lebensrealität der Kinder aber kaum noch. Bildungsforscher Olaf Köller warnt, dass rund 30 Prozent der Jugendlichen am Ende der weiterführenden Schule massive Defizite beim Lesen, Schreiben und Rechnen aufweisen. Das führt zu starker Demotivation und mentaler Überlastung.
Was das Gehirn zum Lernen braucht
Lernen ist von Natur aus positiv, doch Stress kann das Gehirn blockieren. Neurowissenschaftler Henning Beck erklärt, dass reines Prüfungs- oder „Bulimie-Lernen“ zu einer schnellen intellektuellen Leere nach Tests führt. Das Gehirn braucht stattdessen echte Reize, Perspektivwechsel und Eigenverantwortung, um langfristige Strukturen aufzubauen.
Wie neue Technologien den Unterricht upgraden
Experimente am Leibniz-Institut für Wissensmedien zeigen, dass moderne Technologie wie VR-Brillen zum Türöffner für Motivation dienen kann. Wenn Schülerinnen und Schüler Unterrichtsinhalte – wie die Anatomie von Insekten – dreidimensional und interaktiv erleben, verarbeitet das Gehirn die Informationen auf völlig neuen Wegen und vertieft das Verständnis.
Was alternative Lernmodelle wie das Freilernen erfolgreich macht?
„Freilerner“ Noah Reichert, der in der 8. Klasse ohne Abschluss von der Schule ging, zeigt einen alternativen Weg: Durch selbstbestimmtes Lernen, ein eigenes Tempo und den Verzicht auf starre Vorgaben findet er seine Freude am Lernen zurück und meisterte sein Abitur über eine Externenprüfung – ein Modell, das laut Bildungsexpertin Silke Müller hohe Eigenkompetenz erfordert und nicht für jedes Kind geeignet ist.