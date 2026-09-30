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Vor einer Tafel mit Begriffen wie „Hofrat“, „Professor“ und „Magistra“ zeigt Julia Nestlen mit Doktorhut auf traditionelle österreichische Titel und Statusbezeichnungen.

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Typisch Österreich - ohne Titel bist du nichts?

In Österreich haben Titel bis heute einen hohen Stellenwert. Hinter 1500 offiziellen Amtstiteln steht die Tradition der Habsburger Monarchie und eine Statuskultur, die das Ende des Adels überlebt hat.

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Professor, Hofrat oder Magister: In Österreich haben Titel bis heute einen besonderen Stellenwert. Dahinter steckt mehr als Eitelkeit: 1.500 offiziellen Amtstitel, die Tradition der Habsburger Monarchie und eine Statuskultur, die das Ende des Adels überlebt hat.

Online verfügbar ab: 1.10.2026
Online verfügbar bis: 1.10.2031

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