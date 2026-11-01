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NANO Doku: Tiefengeothermie – wie gefährlich ist Energie aus der Erde
Tiefe Geothermie könnte Kommunen und Industrie mit nachhaltigem Strom versorgen. Doch die Energie aus dem Erdinneren hat ihren Preis: hohe Kosten und ein erhebliches Erdbebenrisiko.
- Produktionsland und -jahr:
- 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 26.11.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Denn die Förderung birgt ein Risiko: Erdbeben. Forschende suchen nun Wege, die Technologie sicher zu machen. Rund die Hälfte unseres Energieverbrauchs entfällt auf den Wärmesektor. Kommunen und Industrie könnten von mehr Geothermie profitieren und selbst Strom erzeugen.
In Grünwald bei München zeigt sich, dass Tiefengeothermie funktionieren kann. „Wir sind heute bei 2200 Hausanschlüssen“, sagt Andreas Lederle, Geschäftsführer bei EWG Erdwärme Grünwald. Doch Bohrungen in mehreren Kilometern Tiefe sind extrem teuer und Eingriffe in den Untergrund können Spannungen im Gestein verändern.
Wie groß die Herausforderungen sind, zeigt sich im Oberrheingraben. In Basel 2006 und Straßburg 2020 führten dort geothermische Bohrungen zu Erschütterungen, Schäden - und Protesten. Das Vertrauen in die Technologie nahm Schaden.
Forschende suchen deshalb nach Wegen, die Risiken besser zu beherrschen. Im BedrettoLab, dem unterirdischen Forschungslabor der ETH Zürich, werden gezielt kleinste Erdbeben ausgelöst und mit einem engmaschigen Sensornetz überwacht. Ziel ist es, kritische Veränderungen im Untergrund früh zu erkennen und gegenzusteuern.
Auch am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam simulieren Geophysiker und Geomechaniker , wie Gestein auf Eingriffe reagiert. Im Labor der den kontinentalen Tiefbohrung im bayerischen Windischeschenbach wird bei der adaptiven Stimulation erprobt, wie sich der Injektionsdruck bei der Wasserzufuhr in der Tiefe Schritt für Schritt an die Reaktion des Gesteins anpassen lässt, um das Gestein zu öffnen und dabei stärkere Erdbeben zu vermeiden.