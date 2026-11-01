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Ob Rudel, Herde oder Einzelgänger – jedes Tier wählt seine eigene Lebensweise. Welche Vorteile bringen Gruppen? (Bild: Zwei Schweine liegen auf einer Wiese eng beieinander)

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NANO Doku: Wie sozial sind Tiere: Strategie vs. Instinkt?

Ob Rudel, Herde oder Einzelgänger: Jedes Tier wählt seine eigene Lebensweise. Welche Vorteile bieten Gruppen? Und warum sind selbst für Einzelgänger soziale Kontakte unverzichtbar?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
19.11.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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NANO Doku

Die Tierwelt bietet eine große Vielfalt an Sozialsystemen, die je nach Lebenssituation innerhalb einer Spezies variieren. Als Paar oder in einer Gruppe: Diese Lebensformen wählen Tiere zum Überleben, zur Fortpflanzung oder auf der Suche nach Gemeinschaft.

Die Stärksten bleiben

Erdmännchen leben in einem Familienverbund, in dem ein dominantes Pärchen den Ton angibt. Viele männliche Tiere verlassen die Gruppe nach der Geschlechtsreife. In der Regel bleiben die Stärksten und Dominantesten an ihrem angestammten Platz, während die Jüngeren und Schwächeren weiterziehen.

Schweine bilden starke soziale Beziehungen

"Sie verlassen sich ein Leben lang auf ihre Gruppenmitglieder und sind sehr sensibel für die Gefühle der anderen", wie Studien der Verhaltensphysiologin Liza Moscovice vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummerstorf belegen. So konnte ihr Forschungsteam bei hilfsbereiten Schweinen einen gesteigerten Oxytocinspiegel feststellen.

Mäuse schöpfen aus ihren sozialen Kontakten Freude und Kraft. Sie verfügen ähnlich wie Vögel über einen Gesang im Ultraschallbereich. Diesen nutzen die Mäuse zur Kommunikation und Partnerwahl. Auch Rabenvögel suchen die Gemeinschaft. "Das geht so weit, dass Rabenvögel auf ihre Artgenossen warten und erst dann gemeinsam fressen", so der Biologe und Verhaltensforscher Thomas Bugnyar von der Universität Wien.

Gelerntes Verhalten oder Strategie?

Doch was ist Instinkt, und was ist gelerntes Verhalten oder Strategie? Tierisches Sozialverhalten lässt sich nicht einmal für eine einzelne Art verallgemeinern. "Es sind eigenständige Lebewesen, die sich mit individuellen Strategien an die ökologischen Bedingungen anpassen", weiß Verhaltensbiologe Norbert Sachser von der Universität Münster.

Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Tierwelt lassen sich auf uns Menschen übertragen? Was lernen wir aus dem Sozialleben der Tiere für das menschliche Zusammenleben?

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