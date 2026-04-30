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  4. Endstation Krankenhaus: Wenn Fehler tödlich enden | NANO Doku
Eine türkise EKG-Linie auf schwarzem Hintergrund
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Endstation Krankenhaus?

Jasmina Neudecker zeigt, wie moderne Technik fehlerhafte Therapien verhindert und tödliche Sepsis-Fälle stoppt. Die Technik ist da – sie muss im Klinikalltag nur genutzt werden.

Wissen -

Wenn Therapie zur Gefahr wird

170.000 Betroffene, 17.000 Tote: Vermeidbare Klinik-Fehler zerstören jährlich Leben. Digitale Checks könnten Tausende retten, doch der Weg zur Patientensicherheit ist steinig. Warum?

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Wissen -

Sepsis – warum sie oft tödlich endet

Wettlauf gegen die Zeit: Sepsis ist ein tückischer Killer - oft zu spät erkannt. Bringen digitales Screening und Aufklärung Rettung?Helfen neue Schnelltests helfen, die Gefahr zu erkennen

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NANO Doku

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