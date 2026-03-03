Wissen
Das gewisse Etwas - Wie charismatisch bin ich?
Die ersten Sekunden entscheiden: Warum ziehen manche Menschen sofort alle Blicke auf sich? Ist es Zufall oder steckt hinter dieser Magie messbare Psychologie? Jasmina Neudecker entschlüsselt die Formel für echte Präsenz.
Charisma testen: Jasmina Neudecker auf Spurensuche
Charisma wirkt fast magisch: Menschen folgen dir, hören zu, fühlen sich inspiriert. Jasmina Neudecker wollte wissen, wie viel davon sie selbst hat. Sie macht den Charisma-Test der Uni Toronto – sechs Fragen, bewertet auf einer Skala von 1 bis 5. Ergebnis: Einfluss 4, Sympathie 5, Gesamt-Charisma 4,5. Ein hoher Wert, aber sie spürt: Charisma ist mehr als Zahlen.
Zwischen Gefühl und Handwerk
Charisma zeigt sich im Alltag: Jemand betritt den Raum, und sofort spürt man diese besondere Ausstrahlung. Forschende erklären, dass Charisma aus drei Elementen besteht: Framing – Geschichten und Bilder, Substanz – klare Werte und Überzeugungen, Delivery – wie Stimme, Mimik und Gestik Emotionen transportieren. Sympathisch sein ist nicht genug, erst Charisma bringt andere dazu, mitzugehen.
Stimme, Präsenz, Wirkung
Jasmina Neudecker reist an die Universität Sønderborg und liest einen eigenen Text vor. Forschende analysieren Tonlage, Intonation, Pausen und Präsenz – alles messbar. Die Magie ist spürbar, doch es wird sichtbar, wie viel Technik und Training dahintersteckt. Charisma ist greifbar, trainierbar – ein Mix aus Ausstrahlung, Haltung und Stimme, der Eindruck hinterlässt. Welche dieser Faktoren lassen sich im Alltag am effektivsten trainieren?
