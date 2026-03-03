Hauptnavigation

Jasmina Neudecker zeigt, wie Dark Charisma unsere Urinstinkte austrickst. Wir gegen diese Macht wirklich so machtlos? (Bild: Jasmina Neudecker im Vordergrund, im Hintergrund Donald Trump, der nach vorne zeigt)

Wissen

Dark Charisma – warum wir gefährlichen Menschen folgen

Hinter einer perfekten Fassade steckt oft Psychologie, die unser Urteilsvermögen aushebelt. Jasmina Neudecker zeigt, warum Warnsignale bei Bewunderung versagen – und wie wir uns der dunklen Macht entziehen.

Datum:

teaser nano doku mit logo

NANO Doku

Die Psychologie der Täuschung: Dark Charisma nutzt subtile Mechanismen, um Massen zu binden. Eine Analyse der Methoden, mit denen gefährliche Persönlichkeiten Emotionen kapern und rationale Barrieren im Gehirn überwinden.

Im Labor der Gefühle

Jasmina Neudecker startet ein Selbstexperiment: Ein Psychologe verkabelt sie, filmt jede Mikroregung und misst ihren Hautleitwert, während eine KI ihre Emotionen ausliest. Zwei fast identische Reden – eine charismatisch, eine nüchtern – sollen zeigen, wie stark Auftreten unser Unterbewusstsein trifft. Schon beim Zuhören merkt Jasmina, wie unterschiedlich sie reagiert. Doch warum wirkt die eine Rede so viel stärker als die andere?

Die Formel des Funkens

Die Reden stammen vom Schweizer Forscher John Antonakis, der Charisma in zwölf präzise Taktiken zerlegt: Metaphern, Geschichten, Dreierlisten, dazu Stimme, Gestik und Mimik. Jasmina Neudecker erlebt live, wie diese Werkzeuge zünden – die charismatische Rede ist bildhaft, emotional, fast pathetisch, während die nüchterne Version kaum hängen bleibt. Wie kann etwas so Alltägliches wie Sprache so tief in uns greifen?

Wenn Charisma kippt

An der Uni Bonn erfährt Jasmina Neudecker, warum Charisma weder gut noch böse ist – aber brandgefährlich werden kann. Geschichte und Gegenwart liefern Beispiele: Hitler, Stalin, Mussolini, später Donald Trump. In Krisenzeiten suchen Menschen nach „Rettern“, der Awestruck-Effekt blendet Kritik aus und macht Manipulation leicht. Was passiert, wenn Emotionen die Ratio komplett überrollen?

Die dunkle Triade

Forscherin Fabiola Gerpott beschreibt Charisma als Werkzeug – hilfreich oder zerstörerisch. Kritisch wird es, wenn Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie zusammentreffen. Dann entstehen Absolutheitsansprüche, Feindbilder und die Unterdrückung von Kritik. Jasmina Neudecker zieht ein klares Fazit: Charisma ist ein Verstärker, der Verantwortung braucht. Doch wie schützen wir uns vor Menschen, die dieses Werkzeug missbrauchen wollen?

Hast du das Charisma-Gen?

In der dreiteiligen NANO Doku-Reihe „Charisma: Gabe oder Gift?“ testet Jasmina Neudecker die Macht der Ausstrahlung.

