Frauen nutzen ihre Wut als Reaktion auf gesellschaftliche Ungerechtigkeiten wie Sexismus, Gewalt und Diskriminierung. Die Bewegung „Female Rage“ verbindet Frauen weltweit, um über gemeinsame Erfahrungen zu sprechen und gegen toxische Männlichkeit und Frauenhass zu kämpfen. Influencerinnen und Aktivistinnen setzen ihre Wut in sozialen Medien und auf öffentlichen Bühnen ein, um Veränderungen zu fordern. Viele von ihnen haben Gewalt überlebt und nutzen ihre Erfahrungen, um anderen zu helfen und Bewusstsein zu schaffen. Diese Wut wird als transformative Kraft angesehen, die soziale Strukturen hinterfragt und die Gesellschaft zum Umdenken anregt.