Entdecke mit Jasmina Neudecker, wie Myokine das Immunsystem stärken und ein Ganzkörperscanner Hautkrebs erkennt. (Auf dem Bild rechts ist Jasmina Neudecker zu sehen, auf anderen Seite ein Boxhandschuh)

NANO Doku: Anti-Krebs-Hacks – Dein Lebensstil zählt

Wie lässt sich das Krebsrisiko minimieren? Jasmina Neudecker geht auf Entdeckungsreise und zeigt, wie regelmäßige Bewegung, bewusste Ernährung und UV-Schutz den Körper beeinflussen können, so dass schädliche Zellen erst gar nicht entstehen.

Deutschland 2026
05.02.2026
20:15 - 21:00 Uhr

NANO Doku

Jährlich bekommen allein in Deutschland mehr als 500.000 Menschen eine Krebsdiagnose. Dabei wären bis zu 40 Prozent der Neuerkrankungen vermeidbar. Medizinische Früherkennung ist der Schlüssel.

Krafttraining hilft bei der Krebsbekämpfung

Die Biologin Nadira Gunasekara von der Sporthochschule Köln zeigt in ihrer Forschung, wie Sport und Bewegung das Immunsystem stärken und ihm dabei helfen, Krebszellen besser zu bekämpfen. Im Fokus steht aktuell der Einfluss von Krafttraining – neben klassischem Ausdauertraining. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Myokine, das sind Botenstoffe, die bei Muskelaktivität freigesetzt werden. Neben Bewegungsmangel zählen auch Übergewicht, Rauchen und Alkohol zu den beeinflussbaren Krebsrisikofaktoren.

"Die große Chance besteht darin, dass ich selbst aktiv werden kann", sagt die Präventionsmedizinerin Ursula Will vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKZF) in Heidelberg. Den eigenen Lebensstil zu verändern, gelingt vielen besser, wenn sie dabei Unterstützung haben. Jasmina Neudecker besucht bei Eintracht Frankfurt das Projekt "Fußballfans im Training" der Deutschen Krebshilfe. Als einer von 26 Bundesligavereinen bietet der Club seinen Fans die Möglichkeit, durch Sport und gesunde Ernährung Übergewicht abzubauen.

Krebs früh erkennen: Ganzkörperscanner für Hautpigmentveränderungen

Zur Krebsprävention gehört auch die Früherkennung. Am Uniklinikum Dresden testet Jasmina Neudecker einen modernen Ganzkörperscanner, der Pigmentveränderungen der Haut früh sichtbar macht. Das Gerät erstellt mit KI-Unterstützung aus 92 hochauflösenden Fotos ein 3D-Modell des Körpers. Wie wichtig UV-Schutz schon von klein auf ist, erlebt die Journalistin bei einem besonderen Kindergartenprojekt.

