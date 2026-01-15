Hauptnavigation

„Janina Neudecker zeigt, wie 150 Minuten Sport pro Woche – Krafttraining und Ausdauer – das Krebsrisiko senken, Bauchfett reduzieren und die Blutwerte verbessern.“

Wissen

Muskeln und Myokine – so senkt Sport dein Krebsrisiko

So einfach kann Prävention im Alltag sein: 150 Minuten Sport pro Woche, kombiniert aus Krafttraining und Ausdauer, senken das Krebsrisiko, reduzieren Bauchfett und optimieren die nachweislich die Blutwerte. Jasmina Neudecker hat’s getestet!

Datum:

NANO Doku

Mehr zum Thema

Anti-Krebs-Hacks: Jasmina Neudecker enthüllt in drei Folgen, welche Risiken du vermeiden kannst – und welche Vorsorge wirklich zählt.

Anti-Krebs-Hacks

Krebs entsteht, wenn sich geschädigte Zellen unkontrolliert teilen und vom Immunsystem nicht erkannt werden. Unser Lebensstil beeinflusst sowohl DNA-Schäden als auch die Abwehrkräfte. Bewegungsmangel ist ein bedeutender Risikofaktor.

Jasmina Neudecker lässt sich am DKFZ in Heidelberg ein individuelles Risikoprofil erstellen und erfährt, was sie für ihre persönliche Krebsvorsorge tun kann. Sie trifft Prof. Dr. Ute Mons, die Studien zu Krebsprävention durchführt und erklärt, wie daraus Präventionsstrategien entstehen. Im Alltag versucht Jasmina die Empfehlungen umzusetzen, indem sie im Verdacht stehende Krebs-Risikofaktoren, die mit dem Lebensstil zusammenhängen, vermeidet.

Der Krebs-Schutzmechanismus der Myokine

Jasmina Neudecker besucht die Sporthochschule Köln, um den direkten Effekt von Sport zu testen. Sie absolviert ein Krafttraining und lässt ihr Blut davor und danach abnehmen. Das Ergebnis: Durch Muskelaktivität werden schützende Myokine wie Interleukin-6 freigesetzt. Im Labor zeigt sich, dass das Serum nach dem Training das Wachstum von Krebszellen deutlich hemmt.

Bewegung als präventiver Krebs-Lifehack

Sport beeinflusst das Krebswachstum direkt. Jasmina Neudeckers Empfehlung: 150 Minuten Bewegung pro Woche, idealerweise eine Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining. Krafttraining steigert die Muskelmasse und fördert so die Produktion schützender Myokine. Für sie wird klar: Bewegungsmangel ist ein vermeidbarer Risikofaktor.

Der große Hebel: Lebensstil für die Krebs-Prävention

Körperliche Aktivität schützt auch indirekt, indem sie uns vor Übergewicht bewahrt. Viszerales Bauchfett fördert Entzündungen und erhöht das Krebsrisiko. Zusätzlich ist eine pflanzenbasierte Ernährung mit wenig verarbeitetem Fleisch empfehlenswert. Fazit: Ein großer, aktiv beeinflussbarer Hebel liegt in unserer Lebensweise – von der Bewegung bis zur Ernährung.

Webreihe: Anti-Krebs-Hacks

Jasmina Neudecker macht sich in einer dreiteiligen Webreihe auf die Suche nach den Ursachen: Was weiß die Wissenschaft über echte Krebsauslöser?

Wissen -

Anti-Krebs-Hacks - was hilft und was nicht?

Krebsgefahren lauern überall. Jasmina Neudecker zeigt in drei Folgen, wie du Fallen sicher umgehen kannst und welche Vorsorgetricks wirklich funktionieren.

