Krebs durch Sonne und Viren? So schützt Du dich
Mit Jasmina Neudecker auf Spurensuche: Wie verändert Sonne die Haut wirklich? Was entdecken moderne Scanner? Und warum sind HPV‑Viren so gefährlich? Jasmina Neudecker zeigt, wie moderne Vorsorge funktioniert – und warum kleine Entscheidungen heute große Wirkung haben.
UV-Schutz für Kinder: Früh anfangen, später profitieren
Kinderhaut ist extrem empfindlich – und braucht deshalb konsequenten UV-Schutz. Jasmina Neudecker besucht einen Workshop des Projekts "Die Sonne und Wir“ in einer KiTa und erfährt, wie stark die UV-Strahlung in Mitteleuropa in den letzten 25 Jahren gestiegen ist. Besonders kritisch: UV-Strahlen können tief liegende Stammzellen schädigen. Früh schützen heißt später profitieren.
Hightech-Früherkennung: Die Sunface-App und Ganzkörper-Scanner
Jasmina Neudecker startet mit der Sunface-App, die schonungslos zeigt, wie sich jahrelanger Sonnenschutzverzicht auf die Haut auswirkt. Danach geht es weiter in einen der modernsten Ganzkörper-Scanner Deutschlands. Dort erklärt eine Expertin, wie KI winzige Melanome erkennt, die bei klassischen Hautchecks leicht übersehen werden. Früh erkannt ist Hautkrebs meist gut behandelbar – trotzdem unterschätzen viele das Risiko bis heute.
Sonnenschutz: Wichtiger als oft gedacht
Im Workshop wird klar: Sonnencreme ist ein echter Gamechanger für die Hautgesundheit. Der Nutzen überwiegt das Risiko deutlich. Panikmache in sozialen Medien ist unbegründet – wichtiger ist, auf gute Inhaltsstoffe zu achten und keine abgelaufenen Produkte zu nutzen. So lassen sich Hautschäden und Hautkrebs effektiv vermeiden.
HPV und Impfungen: Schutz vor Krebs
Jasmina Neudecker trifft Stefan, der mit 36 Jahren an Peniskrebs erkrankte – ausgelöst durch HPV. Expertin Steffi Silling betont: Fast alle sexuell aktiven Menschen kommen mit HPV in Kontakt, und das Virus kann verschiedene Krebsarten verursachen. Die Impfung schützt zuverlässig, doch in Deutschland sind nur 55 % der Mädchen und 34 % der Jungen geimpft. Da ist noch viel Luft nach oben.
Zukunft der Krebsprävention: Kleine Entscheidungen, große Wirkung
Zum Schluss besucht Jasmina Neudecker einen Forscher, der mithilfe der Liquid Biopsy Tumor-DNA im Blut nachweist – eine vielversprechende Methode zur frühen Krebsdiagnostik. Ihr Fazit: Prävention entsteht nicht durch große Umbrüche, sondern durch viele kleine, konsequente Entscheidungen – Sonnenschutz, Impfungen, Vorsorge. Für sie ist Krebsprävention keine Pflicht, sondern eine echte Chance auf mehr gesunde Lebensjahre.
Webreihe: Anti-Krebs-Hacks
Jasmina Neudecker macht sich in einer dreiteiligen Webreihe auf die Suche nach den Ursachen: Was weiß die Wissenschaft über echte Krebsauslöser?