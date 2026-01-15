Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO Doku
  4. Der Mega‑Scanner - KI findet Hautkrebs, bevor du ihn siehst
Jasmina Neudecker erlebt UV‑Schäden im Scan und erklärt, wie HPV‑Viren gefährliche Veränderungen auslösen können.

Wissen

Krebs durch Sonne und Viren? So schützt Du dich

Mit Jasmina Neudecker auf Spurensuche: Wie verändert Sonne die Haut wirklich? Was entdecken moderne Scanner? Und warum sind HPV‑Viren so gefährlich? Jasmina Neudecker zeigt, wie moderne Vorsorge funktioniert – und warum kleine Entscheidungen heute große Wirkung haben.

Datum:

Mehr

teaser nano doku mit logo

NANO Doku

Mehr zum Thema

Anti-Krebs-Hacks: Jasmina Neudecker enthüllt in drei Folgen, welche Risiken du vermeiden kannst – und welche Vorsorge wirklich zählt.

Anti-Krebs-Hacks

UV-Schutz für Kinder: Früh anfangen, später profitieren

Kinderhaut ist extrem empfindlich – und braucht deshalb konsequenten UV-Schutz. Jasmina Neudecker besucht einen Workshop des Projekts "Die Sonne und Wir“ in einer KiTa und erfährt, wie stark die UV-Strahlung in Mitteleuropa in den letzten 25 Jahren gestiegen ist. Besonders kritisch: UV-Strahlen können tief liegende Stammzellen schädigen. Früh schützen heißt später profitieren.

Hightech-Früherkennung: Die Sunface-App und Ganzkörper-Scanner

Jasmina Neudecker startet mit der Sunface-App, die schonungslos zeigt, wie sich jahrelanger Sonnenschutzverzicht auf die Haut auswirkt. Danach geht es weiter in einen der modernsten Ganzkörper-Scanner Deutschlands. Dort erklärt eine Expertin, wie KI winzige Melanome erkennt, die bei klassischen Hautchecks leicht übersehen werden. Früh erkannt ist Hautkrebs meist gut behandelbar – trotzdem unterschätzen viele das Risiko bis heute.

Sonnenschutz: Wichtiger als oft gedacht

Im Workshop wird klar: Sonnencreme ist ein echter Gamechanger für die Hautgesundheit. Der Nutzen überwiegt das Risiko deutlich. Panikmache in sozialen Medien ist unbegründet – wichtiger ist, auf gute Inhaltsstoffe zu achten und keine abgelaufenen Produkte zu nutzen. So lassen sich Hautschäden und Hautkrebs effektiv vermeiden.

HPV und Impfungen: Schutz vor Krebs

Jasmina Neudecker trifft Stefan, der mit 36 Jahren an Peniskrebs erkrankte – ausgelöst durch HPV. Expertin Steffi Silling betont: Fast alle sexuell aktiven Menschen kommen mit HPV in Kontakt, und das Virus kann verschiedene Krebsarten verursachen. Die Impfung schützt zuverlässig, doch in Deutschland sind nur 55 % der Mädchen und 34 % der Jungen geimpft. Da ist noch viel Luft nach oben.

Zukunft der Krebsprävention: Kleine Entscheidungen, große Wirkung

Zum Schluss besucht Jasmina Neudecker einen Forscher, der mithilfe der Liquid Biopsy Tumor-DNA im Blut nachweist – eine vielversprechende Methode zur frühen Krebsdiagnostik. Ihr Fazit: Prävention entsteht nicht durch große Umbrüche, sondern durch viele kleine, konsequente Entscheidungen – Sonnenschutz, Impfungen, Vorsorge. Für sie ist Krebsprävention keine Pflicht, sondern eine echte Chance auf mehr gesunde Lebensjahre.

Webreihe: Anti-Krebs-Hacks

Jasmina Neudecker macht sich in einer dreiteiligen Webreihe auf die Suche nach den Ursachen: Was weiß die Wissenschaft über echte Krebsauslöser?

Anti-Krebs-Hacks: Jasmina Neudecker enthüllt in drei Folgen, welche Risiken du vermeiden kannst – und welche Vorsorge wirklich zählt.
Wissen -

Anti-Krebs-Hacks - was hilft und was nicht?

Krebsgefahren lauern überall. Jasmina Neudecker zeigt in drei Folgen, wie du Fallen sicher umgehen kannst und welche Vorsorgetricks wirklich funktionieren.

Sendungsbereich:
NANO Doku

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.