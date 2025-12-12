Hauptnavigation

  NANO Doku: Afrika – Power-Kontinent im Aufbruch
NANO Doku: Afrika – Power-Kontinent im Aufbruch

Afrika setzt auf Innovation, um globale Herausforderungen zu meistern – von nachhaltiger Futtermittelproduktion bis KI im Gesundheitswesen. Mit visionären Projekten wächst der Kontinent rasant und ist weltweit führend.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
22.01.2026
20:15 - 21:00 Uhr

NANO Doku

"Bei Afrika denken die meisten an Armut oder an Safari", sagt der Journalist Dipo Faloyin. Doch auf dem Power-Kontinent mit der jüngsten Altersstruktur entwickeln immer mehr junge Wissenschaftler Innovationen, die unsere globalen Probleme lösen könnten.

Fortschritte in verschiedenen Bereichen

Die Herausforderungen Bevölkerungswachstum und Klimakrise sind in Afrika immens. Mithilfe der Innovationskraft junger Forscher senken in Kenia neue Technologien in der Futtermittelproduktion die Preise von Kraftfutter. Mobile Kommunikationslösungen aus Nairobi liefern Wissen und Bildung in indigenen Sprachen auch in den letzten Winkel Ostafrikas. Kenia und Uganda werden schon heute zu mehr als 90 Prozent mit Erneuerbaren Energien versorgt. Dies nutzt ein junger afrodeutscher Unternehmer in Kampala zur Elektrifizierung des Individualverkehrs. Und im westafrikanischen Accra wird bereits die erste Künstliche Intelligenz Afrikas im Gesundheitswesen eingesetzt.

Wappnen gegen den Klimawandel

In Zukunft muss Afrika in seiner Entwicklung Quantensprünge machen, um gegen den Klimawandel gewappnet zu sein. Denn 70 Prozent der 1,4 Milliarden Afrikaner aus 54 Ländern leben in Küstenregionen, die vom steigenden Meeresspiegel bedroht werden. Für das Jahr 2050 wird in Afrika eine Bevölkerungsgröße von etwa 2,5 Milliarden Menschen erwartet. Auf dem Kontinent entstehen deshalb neue Gebäudeideen, um in Lagos die Vision einer schwimmenden Stadt, die sich dem Meeresspiegel anpassen kann, Realität werden zu lassen.

