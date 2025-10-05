Wissen
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
Anus und Gesäß gelten als Tabuzone. Dabei sind sie ein Wunderwerk der Evolution. Reporter Anthony Morgan bricht das Schweigen um unser Hinterteil. Im Alltag ist das Gesäß mit Verdauungsausgang, umgebender Muskulatur und Fettpolstern häufig Gegenstand von Spott und Witzen. Seine wichtige Funktion und Bedeutung vergessen wir oft. Wie und warum sind Po und After bei Mensch und Tier eigentlich entstanden?
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.10.2030