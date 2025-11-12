Wissen
NANO Doku: Fermentieren – Power für einen gesunden Darm
Alte Technik – neue Wirkung: Fermentierte Lebensmittel sind mehr als ein Trend. Sie fördern die Gesundheit, stärken das Immunsystem und bringen das Mikrobiom ins Gleichgewicht. Stanford-Forscher bestätigen: Fermentierte Lebensmittel verbessern nachweislich die Darmflora.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , USA , Dänemark 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.09.2030
Wilde Fermentation – Tradition trifft Innovation
Olaf Schnelle zeigt auf einem Biohof in Mecklenburg-Vorpommern, wie Gemüse mit Salz und ohne Zusatzstoffe wild fermentiert wird. Diese Methode erlebt ein Comeback und begeistert Selbstversorger, die auf natürliche Weise Lebensmittel haltbar machen wollen. Fermentation ist auch ein kreativer Bestandteil der modernen Spitzengastronomie, wie das "Noma"-Restaurant in Kopenhagen zeigt.
Vegane Käsealternativen und Präzisionsfermentation
In Berlin entstehen aus Koji-Pilzen vegane Käsesorten, die durch Textur und Umami überraschen. Parallel forschen Münchener Wissenschaftler an Präzisionsfermentation, bei der gentechnisch veränderte Mikroorganismen Milchproteine synthetisch erzeugen. Diese Technologien könnten die Lebensmittelproduktion nachhaltig revolutionieren.
Gesundheitliche Vorteile und Nachhaltigkeit
Studien der Stanford University belegen die gesundheitsfördernde Wirkung fermentierter Lebensmittel. Bereits sechs Portionen pro Tag steigern die Mikrobiom-Vielfalt und senken Entzündungswerte im Blut. Die NANO Doku zeigt, dass Fermentation sowohl kulinarisch als auch wissenschaftlich neue, nachhaltige Perspektiven eröffnet.