Wenn Zucker im Kohl zu Milchsäure umgewandelt wird, entsteht Sauerkraut durch natürliche Fermentation. Der sinkende PH-Wert sorgt dafür, dass ungesunde Mikroorganismen wie Schimmel absterben.

Fermentieren – Power für einen gesunden Darm

Alte Technik – neue Wirkung: Fermentierte Lebensmittel sind mehr als ein Trend. Sie fördern die Gesundheit, stärken das Immunsystem und bringen das Mikrobiom ins Gleichgewicht. Stanford-Forscher bestätigen: Fermentierte Lebensmittel verbessern nachweislich die Darmflora.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , USA , Dänemark 2025
Datum:
Sendetermin
25.09.2025
20:15 - 21:00 Uhr

Auf einem Biohof in Mecklenburg-Vorpommern zeigt Olaf Schnelle in einem Workshop, wie einfach "wilde Fermentation" mit Gemüse funktioniert – nur mit Salz, ganz ohne Zusatzstoffe. Gleichzeitig gibt der Film Einblicke in die Spitzenküche des weltberühmten "Noma"-Restaurants in Kopenhagen, wo Fermente zur Geschmacksinnovation werden.

In Berlin entstehen aus Koji-Pilzen vegane Käsesorten – ganz ohne Tier. Und in Münchner Laboren forschen Wissenschaftler an Präzisionsfermentation mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen, um Milchproteine rein synthetisch herzustellen. Aktuelle Studien der Stanford University belegen die gesundheitsfördernde Wirkung fermentierter Lebensmittel. Schon sechs Portionen am Tag steigern die Vielfalt des Mikrobioms messbar und senken nachweislich Entzündungswerte im Blut.

Die Dokumentation zeigt: Ob Käseersatz oder selbst gemachtes Kimchi – Fermentation ist nachhaltig, gesund und eröffnet kulinarisch wie wissenschaftlich ganz neue Perspektiven.

