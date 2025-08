Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin tritt Eric Mayer in ein emotionales Duell gegen eine Künstliche Intelligenz: Wer erkennt menschliche Gefühle treffsicherer? In einem spannenden Test wird die Fähigkeit der KI, Emotionen zu erkennen, auf die Probe gestellt. Kann die Maschine den Menschen in der emotionalen Intelligenz wirklich übertreffen?Einem emotionalen Duell stellt sich Eric Mayer am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin: Wer erkennt menschliche Gefühle treffsicherer – ein Mensch oder eine KI?