NANO Doku: Inspired by Nature - Fühlen & Wahrnehmen

Zu den Superkräften von bestimmten Meereskrebsen gehört das Wahrnehmen von Licht in einem Spektrum, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Sie können uns lehren, im tiefen Ozean zu navigieren.

Frankreich 2021
02.10.2025
21:00 - 21:45 Uhr

Ein Schmetterling erfasst kleinste Moleküle und kann dabei helfen, Stoffe wie Drogen, Umweltgifte und selbst Krankheiten früher zu identifizieren. Und Heuschrecken reagieren auf der Flucht vor Fressfeinden so blitzschnell, dass wir ihre Fähigkeiten imitieren, um im Verkehr die Sicherheit zu erhöhen.

Blitzschnell, bärenstark und megaeffizient. Die Natur verfügt über besondere Kräfte, die wir gerade lernen, nachzuahmen. Beeindruckende Beispiele zeigen: Die Zukunft gehört der Biomimikry.

Mit Biomimetik imitieren wir Strukturen und Prozesse in der Natur, um zu nachhaltigen Lösungen für drängende Probleme der Menschheit zu gelangen. Der Dreiteiler zeigt, wie wir Menschen diese besonderen Fähigkeiten beobachten und in geniale Technologien überführen. Unsere fünf Sinne ermöglichen es uns, die Welt um uns herum zu erleben, zu fühlen und zu begreifen, und sie warnen uns vor Gefahren. Dennoch bleibt der menschlichen Wahrnehmung vieles verborgen. Tiere und Insekten mit erstaunlichen Fähigkeiten inspirieren uns dazu, das zu ändern. Wie zum Beispiel der Morpho-Schmetterling, der in tropischen Regenwäldern lebt. Er sieht multispektral, registriert also Wellenlängen wie Nahinfrarot, die unsere Augen nicht erkennen können. Seine Augen sind Vorbild für Hightechkameras und neue Bildgebungsverfahren, mit denen man Tumore erkennen kann.

