Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. Kann ich mit KI ...?
  4. Reich mit KI-Trading? Wenn KI dein Geld investiert | NANO Doku
Eric Meyer holt sich Finanztipps bei der KI ab

Wissen

Mach mich reich! Wenn KI an der Börse investiert

Eric Mayer investiert als Börsenlaie 1000 Euro: nach Bauchgefühl, Expertenrat und KI-Empfehlungen. Wer trifft die besseren Entscheidungen und wie groß bleibt das Risiko?

Datum:

Mehr

Hintergrundgrafik

Kann ich mit KI …?

Eric Mayer startet für die NANO Doku-Reihe „Kann ich mit KI...?“ ein spannendes Selbstexperiment und testet, wie erfolgreich smarte Algorithmen beim Sparen, Anlegen und Geldverdienen helfen können.

Wie gut können KI-Finanztools den Alltag erleichtern?

Mithilfe moderner Finanz-Apps und KI-gestützter Assistenten analysiert Eric Mayer seine monatlichen Ausgaben, automatisiert Sparprozesse und lässt sich Budgetvorschläge erstellen. Die Programme erkennen Konsummuster in Sekundenschnelle und zeigen Einsparpotenziale auf, die im normalen Alltag oft untergehen.

Kann eine KI erfolgreiche Anlageentscheidungen treffen?

Im Selbstversuch testet Eric, wie verlässlich Robo-Advisor und KI-Algorithmen Aktienportfolios verwalten und Prognosen für den Kapitalmarkt abgeben. Während die Rechner datenbasiert agieren und Emotionen wie Panik oder Gier komplett ausblenden, stoßen sie bei unvorhersehbaren weltweiten Krisen und geopolitischen Ereignissen schnell an ihre Grenzen.

Wo liegen die Risiken und Gefahren von KI bei Finanzen?

Finanzexperten und Verbraucherschützer warnen im Experiment vor blinder Vertrautheit mit automatisierten Finanzsystemen. Datenschutzrisiken, undurchsichtige Algorithmen bei Kreditvergaben oder Anlageempfehlungen sowie das Fehlen einer echten Haftung bei Fehlentscheidungen machen deutlich, dass technologische Unterstützung die eigene Verantwortung nicht ersetzt.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.