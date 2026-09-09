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Mach mich reich! Wenn KI an der Börse investiert
Eric Mayer investiert als Börsenlaie 1000 Euro: nach Bauchgefühl, Expertenrat und KI-Empfehlungen. Wer trifft die besseren Entscheidungen und wie groß bleibt das Risiko?
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Eric Mayer startet für die NANO Doku-Reihe „Kann ich mit KI...?“ ein spannendes Selbstexperiment und testet, wie erfolgreich smarte Algorithmen beim Sparen, Anlegen und Geldverdienen helfen können.
Wie gut können KI-Finanztools den Alltag erleichtern?
Mithilfe moderner Finanz-Apps und KI-gestützter Assistenten analysiert Eric Mayer seine monatlichen Ausgaben, automatisiert Sparprozesse und lässt sich Budgetvorschläge erstellen. Die Programme erkennen Konsummuster in Sekundenschnelle und zeigen Einsparpotenziale auf, die im normalen Alltag oft untergehen.
Kann eine KI erfolgreiche Anlageentscheidungen treffen?
Im Selbstversuch testet Eric, wie verlässlich Robo-Advisor und KI-Algorithmen Aktienportfolios verwalten und Prognosen für den Kapitalmarkt abgeben. Während die Rechner datenbasiert agieren und Emotionen wie Panik oder Gier komplett ausblenden, stoßen sie bei unvorhersehbaren weltweiten Krisen und geopolitischen Ereignissen schnell an ihre Grenzen.
Wo liegen die Risiken und Gefahren von KI bei Finanzen?
Finanzexperten und Verbraucherschützer warnen im Experiment vor blinder Vertrautheit mit automatisierten Finanzsystemen. Datenschutzrisiken, undurchsichtige Algorithmen bei Kreditvergaben oder Anlageempfehlungen sowie das Fehlen einer echten Haftung bei Fehlentscheidungen machen deutlich, dass technologische Unterstützung die eigene Verantwortung nicht ersetzt.