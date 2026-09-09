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Mach mich zum Star! Wenn KI Songs schreibt
Eric Mayer lässt KI Songs komponieren und testet sie vor Publikum auf einem Musikfestival. Warum KI-Musik sogar Experten überraschen und wo die Grenzen der Technik liegen.
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Eric Mayer startet für die NANO Doku-Reihe „Kann ich mit KI...?“ ein spannendes Experiment, um herauszufinden, ob Künstliche Intelligenz in der Lage ist, kreative Musik zu erschaffen, und was es für die Zukunft der Kunst bedeutet, wenn Maschinen zu Komponisten werden.
Wie kreativ kann Künstliche Intelligenz in der Musik sein?
Mithilfe des Musikproduzenten Thomas Foster generiert Eric Mayer drei KI-Songs für seinen Festivalauftritt und testet, wie gut Algorithmen Melodien, Texte und komplette Musikstücke komponieren können. Während der Musikproduzent die Technologie vor allem als ein mächtiges, neues Werkzeug im Studio sieht, zeigt sich, dass KI mithilfe von Tools wie Suno Millionen Songs zerlegen und in Sekundenschnelle überraschend professionelle Ergebnisse liefern kann.
Was Experten über KI-generierte Musik sagen
Musikwissenschaftler und Produzenten analysieren im Experiment, wie KI-Modelle trainiert werden und wo die Grenzen maschineller Kreativität liegen. Die Algorithmen greifen auf riesige Datenmengen zurück, um Muster zu erkennen und zu imitieren. Es fehlt ihnen jedoch an echten Lebenserfahrungen, Gefühlen und einer persönlichen Intention hinter den Noten.
Wie KI die Musikbranche und den Beruf des Musikers verändert
Die Möglichkeiten von KI-Musik werfen drastische Fragen für die Kreativbranche auf. Während Produzenten KI als mächtiges Werkzeug und Unterstützung im Studio nutzen können, befürchten viele Künstler einen Verdrängungswettbewerb, Urheberrechtsprobleme und eine Entwertung echter Handwerkskunst.
Warum echte Musik den menschlichen Ausdruck braucht
Trotz technisch einwandfreier Kompositionen zeigt das Experiment, dass Musik vor allem durch die emotionale Verbindung zwischen Mensch und Publikum lebt. Eric Mayer erkennt, dass KI zwar perfekte Klänge und Begleitungen liefern kann, aber die Seele, den Schmerz und die Freude menschlicher Erfahrungen niemals vollständig ersetzen wird.