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Die geheime Macht des Geschmacks (2/2)

Warum lieben wir Süßes und meiden Bitteres? Die zweite Folge zeigt, wie Zucker, Pflanzen und Tiere eine evolutionäre Partnerschaft eingingen und warum Bitterkeit schützen kann.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 26.01.2027

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Collage von Petrischalen, eine Pipette, einer mikroskopische Aufnahme

Die geheime Macht des Geschmacks

"Die geheime Macht des Geschmacks - Genuss und Gefahr" beleuchtet die Gegensätze von süßem und bitterem Geschmack. Die Folge erklärt, warum Tiere Zucker selbst in kleinsten Mengen aufspüren und welche Rolle er in der Evolution spielte.,

Vor Millionen Jahren begannen Blütenpflanzen, Tiere mit zuckerhaltigen Früchten für den Transport ihrer Samen zu belohnen. Doch nicht immer verlief dieser Handel fair: Die westafrikanische Oubli-Pflanze lockt mit Früchten, deren extreme Süße von einem nährstofffreien Protein erzeugt wird. Gleichzeitig entwickelte sich zwischen Pflanzen und Pflanzenfressern ein Wettrüsten. Pflanzen schützten sich mit bitter schmeckenden Giften, worauf Tiere Rezeptoren für Bitterkeit ausbildeten. Die Dokumentation zeigt aber auch, dass bittere Stoffe nicht nur Warnsignale sein können, sondern mitunter wertvolle Arzneiwirkstoffe anzeigen.

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