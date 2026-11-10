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Die geheime Macht des Geschmacks (1/2)
Warum schmeckt uns Salz? Und weshalb gilt umami als Inbegriff des Wohlgeschmacks? Die zweiteilige Dokumentation zeigt, wie lebenswichtige Elemente unsere Vorlieben bis heute prägen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 26.01.2027
Der erste Teil erzählt die Geschichte von Natrium und Stickstoff, zwei Grundbausteinen des Lebens. Er zeigt, wie Evolution Geschmack mit Genuss verknüpfte, um die Versorgung mit lebenswichtigen Stoffen zu sichern.
Ausgehend von der kosmischen Entstehung der Elemente erklärt die Dokumentation, warum Natrium für Körperzellen unverzichtbar ist und Tiere aktiv nach Salz suchen. So decken Gorillas ihren Natriumbedarf mit verrottendem Holz. Außerdem geht es um den Geschmackssinn umami, der unter anderem durch Glutamat ausgelöst wird und dem Körper stickstoffreiche Nahrung signalisiert. Gute Köche nutzen diesen Effekt gezielt, um Speisen besonders aromatisch werden zu lassen.