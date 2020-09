Unsere Sendungen zum Abruf im RSS-Feed

RSS ist eine Technik, um Besuchern einer Web-Site eine Übersicht über die dort zuletzt veröffentlichten Beiträge anzubieten. So entfällt die Notwendigkeit, alle neuen Web-Seiten eines Internet-Angebots einzeln aufzurufen. Die Abkürzung steht für "Really Simple Syndication", was so viel bedeutet wie "sehr einfache Weitergabe von Inhalten". RSS nutzt die Fähigkeit des XML-Formats ("Extensible Markup Language"), Inhalte so zu beschreiben, dass eine speziell dafür entwickelte Software automatisch darauf zugreifen kann. In der Regel enthalten diese speziellen XML-Dokumente nur den Titel eines Beitrags und den Link dazu. Viele aktuelle Content-Management-Systeme (CMS) bieten eine RSS-Funktion an. Für die Darstellung der RSS-Feeds benötigt man einen speziellen "RSS-Reader" oder einen Internet-Browser wie Firefox.