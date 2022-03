Nach dem neuen Rundfunkstaatsvertrag sind Produktplatzierungen und Produktionshilfen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in folgenden Fällen zulässig.



1. Entgeltliche Produktplatzierungen in Fremdproduktionen: In Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsendungen und Sendungen der leichten Unterhaltung, die nicht vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben wurden (Fremdproduktionen), ist entgeltliche Produktplatzierung zulässig, sofern es sich nicht um Sendungen für Kinder handelt.



2. Produktionshilfe von bedeutendem Wert: Die unentgeltliche Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen wie Produktionshilfen und Preise ist zulässig, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten handelt.Ein bedeutender Wert liegt dabei vor, wenn die kostenlose Produktionshilfe ein Prozent der Programmaufwendungen sowie gleichzeitig den Betrag von 1.000 Euro überschreitet.



3. Sonstige Produktionshilfen sind in allen Produktionen zulässig.