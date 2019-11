Filmredaktion 3sat

Neben den Dokumentarfilmen, die in den Redaktionen der 3sat-Partnersender ZDF, ARD, ORF, SRF für deren jeweilige Hauptprogramme produziert und von dort ins 3sat-Programm eingebracht werden, präsentiert 3sat zahlreiche Dokumentarfilme, die eigens für die TV-Premiere in 3sat produziert werden. Dabei entstehen in Koproduktion mit ZDF/3sat Filme sowohl von jungen als auch von renommierten Filmemachern, die auf ihre eigene filmische Weise Wirklichkeit beobachten und reflektieren - pro Jahr zirka zehn lange Dokumentarfilm-(Ko)Produktionen sowie zirka sechs mittellange Auftragsproduktionen für die Dokumentarfilmreihe "Ab 18!".