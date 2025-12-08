Kultur
Wagner schnell erklärt (3/4): Crashkurs „Siegfried“
Dieses Schwert lässt Drachen zittern: Siegfried – der Sohn von Sieglinde und Siegmund – hat sich „Nothung“ höchstselbst geschmiedet, um damit den Drachen Fafner umzulegen. Der liegt fett und faul auf dem Nibelungenschatz und dem Zauberring. Kommt es zum Showdown? Teil drei aus Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ als Comic-Video und von Kindern erzählt.
- Sendetermin
- 01.01.2026
- 15:50 - 15:55 Uhr