Kultur
Wagner schnell erklärt (1/4): Crashkurs „Das Rheingold“
Richard Wagners „Rheingold“ in unter zehn Minuten: Kinder erklären mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Dinge sehr anschaulich den ersten Teil des „Ring des Nibelungen“ in einem Comic-Video. Der Film zeigt, wie Alberich den Schatz klaut, Wotan ihn über den Tisch zieht und am Ende der machtvolle Ring dann doch in die falschen Hände gerät. Opernvorbereitung einmal anders!
- 01.01.2026
- 08:55 - 09:00 Uhr