Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Rouladen
Die Chiemgauerin Veronika "Vroni" Lutz präsentiert Lieblingsschmankerl von Menschen aus ganz Bayern und interpretiert diese in der heimischen Küche - auf Profi-Niveau. Rinderrouladen mit Maronenpüree und Rotkrautsalat sind die Leibspeise von Molekularwissenschaftlerin und Foodbloggerin Tina Kollmann aus Nürnberg. Vroni kombiniert die Aromen auf ihre eigene Art: Sie zaubert eine herzhafte Pastete mit Maronen-Kaninchen-Füllung. Als Beilage gibt es einen Chicoréesalat. Die Roulade interpretiert Vroni vegetarisch: als Krautwickerl, gefüllt mit nussigem, fränkischem Grünkern, mit Käse überbacken und serviert mit einer sahnigen Soße.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 22.07.2026