Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Karpfen
Die Chiemgauerin Veronika "Vroni" Lutz präsentiert Lieblingsschmankerl von Menschen aus ganz Bayern und interpretiert diese in der heimischen Küche - auf Profi-Niveau.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 24.06.2026
Einen fränkischen Klassiker züchtet die Familie von Jürgen Grimmer im Landkreis Bamberg seit Generationen selbst: Karpfen. Zubereitet in einem Sud aus Essig, Weißwein und Wurzelgemüse ist der Fisch eines von Jürgen Grimmers liebsten Rezepten.
Vroni Lutz frittiert den beliebten Speisefisch und serviert ihn als gebackenen Karpfen mit Dijon-Mayonnaise und Kartoffel-Vogerl-Salat. Wer keinen Karpfen mag, mag vielleicht Vronis Krapfen: Als zweites Gericht bereitet sie kleine frittierte Teigtaschen mit zweierlei Füllung zu - einmal mit Fisch und einmal als vegetarische Variante mit einer Kräuterfüllung. Ihre Krapfen richtet Vroni auf einem sahnigen Fenchelgemüse an.