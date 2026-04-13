Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Huhn
Die Chiemgauerin Veronika "Vroni" Lutz präsentiert Lieblingsschmankerl von Menschen aus ganz Bayern und interpretiert diese in der heimischen Küche - auf Profi-Niveau.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 01.07.2026
Doro Wat ist das Lieblingsgericht von Nardi Schwaiger, die mit ihrer Familie im Münchner Stadtteil Sendling lebt. Wie in ihrer Heimat Äthiopien serviert sie gern viele verschiedene Soßen zusammen mit einem Sauerteigfladenbrot.
Nardis Favorit ist Doro Wat - eine scharfe Hühnchensoße mit viel Zwiebeln, Gewürzen und Ei. Als bayerische Variante hat sich Vroni Lutz eine Brathendlpfanne ausgedacht, mit pikanter roter Soße und Sauerteigbrot. Verbrannter Lauch mit Eiersalat ist ihre vegetarische Kreation - gewürzt mit Berbere, einer scharfen äthiopischen Gewürzmischung.