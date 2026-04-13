Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Quitte
Die Chiemgauerin Veronika "Vroni" Lutz präsentiert Lieblingsschmankerl von Menschen aus ganz Bayern und interpretiert diese in der heimischen Küche - auf Profi-Niveau.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.07.2026
Quitten sind die Leidenschaft von Polizistin Kathrin Bursch. Aus den Früchten, die sie von ihrer eigenen Streuobstwiese an der Mainschleife in Unterfranken erntet, backt sie am liebsten eine deftige Quitten-Lauch-Quiche mit Speckwürfeln für die Familie.
Davon inspiriert, bereitet Vroni Lutz eine mit einem Fleischpflanzerl aus Wildfleisch gefüllte Quitte. Dazu gibt es einen Salat aus Babyspinat mit farbenfrohem Cranberry-Dressing.
Als vegetarische Variante des Lieblingsschmankerls serviert Vroni ein Radicchio-Blauschimmel-Tartelette mit Pinienkern-Topping.