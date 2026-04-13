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Kultur

Vronis Lieblingsschmankerl: Quitte

Die Chiemgauerin Veronika "Vroni" Lutz präsentiert Lieblingsschmankerl von Menschen aus ganz Bayern und interpretiert diese in der heimischen Küche - auf Profi-Niveau.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 08.07.2026

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Ein lecker angerichtetes Brathähnchen in der Pfanne.

Vronis Lieblingsschmankerl

Quitten sind die Leidenschaft von Polizistin Kathrin Bursch. Aus den Früchten, die sie von ihrer eigenen Streuobstwiese an der Mainschleife in Unterfranken erntet, backt sie am liebsten eine deftige Quitten-Lauch-Quiche mit Speckwürfeln für die Familie.

Davon inspiriert, bereitet Vroni Lutz eine mit einem Fleischpflanzerl aus Wildfleisch gefüllte Quitte. Dazu gibt es einen Salat aus Babyspinat mit farbenfrohem Cranberry-Dressing.

Als vegetarische Variante des Lieblingsschmankerls serviert Vroni ein Radicchio-Blauschimmel-Tartelette mit Pinienkern-Topping.

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