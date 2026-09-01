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Das Haus zur Laterne: das Lebensprojekt von Alexander Rys.

Kultur

Von der Ruine zur Rarität (1)

Zwischen Ziegenstall und Fernsehturm

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.09.2026
20:15 - 21:05 Uhr

Die Schweiz ist reich an historischer Architektur. Gebäude verschiedenster Epochen und Stile sind Zeugen längst vergangener Zeiten. Oft dem Verfall überlassen, warten sie auf eine zweite Chance: Um sich von einer Ruine zur Rarität zu verwandeln.

Mit Leidenschaft und Liebe geben Menschen der Vergangenheit eine Zukunft: Der zerfallene Ziegenstall wird zum Ferienhaus, der ehemalige Fernsehturm zum Luxusrestaurant. Aus alt mach neu. Mit historischer Seele und modernem Komfort. Wie neues Leben in alte Hütten zieht.

Im Tessiner Bergdorf Corippo hat schon längst der Verfall Einzug gehalten. Wie viele Dörfer in der Südschweiz leiden sie unter der Landflucht ihrer Bewohner. Die meisten der traditionell aus Stein gebauten Rustici stehen leer und verkommen zusehends. In seinen Wanderferien entdeckt der Genfer Architekt Matthias Gommier einen alten Ziegenstall und verliebt sich Hals über Kopf. Mit einer erklecklichen Summe will er das steinerne Rustico zum Ferienhaus umbauen.

Zwischen Corippo im Tessin und dem Titlis in der Innerschweiz begleitet der Film unterschiedliche Renovations- und Umbauprojekte historisch wertvoller Architektur: Ein stillgelegter Fernsehturm wird dank den Star-Architekten Herzog und de Meuron zum Fine Dining-Restaurant, ein heruntergekommenes ehemaliges Gasthaus von einem Lebenskünstler eigenhändig zum Haus der Begegnung umgebaut. Dank dem Einsatz von Menschen, die mit Herzblut und Leidenschaft aufwändige und kostspielige Renovationen in Kauf nehmen, werden historische Gebäude vor dem Verfall bewahrt.

Ein Film von Katharina Deuber und Denise Langenegger.

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